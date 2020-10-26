"Європейська солідарність" подвоїла результат на Київщині, порівняно з парламентськими, - Сюмар

Партія «Європейська Солідарність» на місцевих виборах 25 жовтня на Київщині подвоїла результат, який був отриманий торік на парламентських виборах. Про це заявила під час брифінгу у Центральному штабі партії народний депутат України, лідер списку «ЄС» до Київської обласної ради Вікторія Сюмар. Вона наголосила, що партія стала переможцем по Київській області попри намагання сфальсифікувати результати волевиявлення з боку опонентів.

«Було багато чуток, що тут будуть різні переможці, великі плани на Київську область були у правлячої партії «Слуга народу». Але зараз вони посідають друге місце, і очевидно, що відставання є таким, що «Європейська Солідарність» посідає перше місце у Київській області», – зазначає Сюмар.

За її словами, паралельний підрахунок голосів показує, що до Київської обласної ради, окрім «Європейської Солідарності», потрапляють «Слуга народу», партія «За майбутнє», «Батьківщина», ймовірно ОПЗЖ і «Наш край».

«У Київській області, як і декларувала партія «Європейська Солідарність», найперше завдання для новообраних депутатів буде пов’язане з медициною. Ми добре усвідомлюємо сьогоднішні загрози: на Київщині погана ситуація із протидією коронавірусу. Більшість лікарень сьогодні переповнені. І очевидно, це ті питання, які потрібно вирішувати в першу чергу. Місцеві бюджети вже виснажені і ресурсу залишається все менше. Тому перерозподіл коштів з місцевих бюджетів має відбуватися строго вже не на якесь там піарне «Велике будівництво». А йти в першу чергу на ті потреби, які сьогодні є ключовими викликами – як для України, як для Київщини, так і для всього світу. Наше завдання – це лікарні другої, третьої хвилі, закупка кисню і багато чого іншого», – перераховує Вікторія Сюмар.