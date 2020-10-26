ВАКС відмовився заарештувати Януковича у справі про Межигір'я

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати експрезидента України Віктора Януковича в рамках справи про заволодіння комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я".

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

26 жовтня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому президентові України, який переховується від слідства із 2014 року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України.

"Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук. Також на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство", - зазначається в повідомленні.

Прокурор клопотав про взяття Януковича під варту в разі його затримання.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду.

У 2017 році Генпрокуратура спростовувала повне повернення "Межигір'я" у державну власність. Повідомляли, що розташовані на території резиденції будівлі досі належать компанії "Танталіт" і експрезидентові Януковичу. Пізніше Печерський райсуд Києва за клопотанням ГПУ передав майно "Танталіту" в управління держави, а АРМА оголосило конкурс на керуючого для "Межигір'я".

У листопаді 2018 року АРМА знову оголосила конкурс на керуючого для "Межигір'я".

У січні 2019 року стало відомо, що з Межигір'я зникло багато речей. У АРМА вважають, що прокуратура не змогла забезпечити зберігання конфіскованого майна.