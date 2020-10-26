Результати опитування від Зеленського оприлюднять у понеділок

Результати опитування президента України Володимира Зеленського будуть оприлюднені ввечері 26 жовтня.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця керівника фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

"Я думаю, що якраз офіційні результати - їх буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора - вони мають збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як завжди", - сказала Кравчук.

Нардеп також зазначила, що влада зробить висновки щодо організації процесу.

"Я думаю, що ми зробимо певні висновки щодо організації процесу. Те, що ми бачили, наприклад, представник "Опори" голосував кілька разів, це, звичайно, винятки, які потрапляють у медіа, але більшість голосували по одному разу і ніяких порушень не було. Крім того, є екзит-пол, який і був для того, щоб результати можна було перевірити офіційними результатами", - додала Кравчук.

Нагадаємо, вчора соціологічна група "Рейтинг" підбила попередні підсумки голосування на опитуванні президента Володимира Зеленського.

Згідно з екзит-полом, ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримав 81% учасників.

Створення вільної економічної зони на Донбасі вітають 45%.

Скорочення кількості народних депутатів набрало підтримку 95% учасників.

Легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у хворих - 70%.

Право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом - 78%.

Опитування проводили біля 69% виборчих дільниць.

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включає обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансувала проведення партія "Слуга Народу".

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які мали проводити опитування.

На проведення всеукраїнського опитування мали витратити понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.