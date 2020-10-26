Петиція до президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну кількість підписів

Вона була зареєстрована наприкінці липня, після нових "плівок Вовка".

Петиція на сайті Офісу президента України про ліквідацію Київського окружного адміністративного суду набрала необхідну для розгляду кількість підписів - 25 000.

Петиція була створена 30 липня, термін збору підписів збігає 30 жовтня. Ініціатором звернення є Данило Мокрик.

"У зв'язку із повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м. Києва - зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень;

А також у зв'язку із тим, що ст. 125 Конституції України та ст. 19 Закону "Про судоустрій та статус суддів" закріплює за Президентом виключне право ініціювати процедуру ліквідації суду;

В рамках негайного забезпечення права громадян України на справедливий суд;

Просимо президента України невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва", - йдеться в петиції.

Отримання необхідної кількості голосі петицією означає, що її зобов'язані розглянути. Проте це не означає, що прохання громадян повинно бути виконано.

У липні 2020-го Національне антикорупційне бюро оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Підозри оголосили ще кільком суддям ОАСК. За даними слідства, зазначені особи, загалом 12, діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Пізніше керівник апарату ОАСК повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

1 вересня Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків голови ОАСК Павла Вовка з Вищою радою правосуддя.

За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили «незручні» для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

18 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі так званих плівок Окружного адміністративного суду.