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Україна вручила ноту протесту послу Угорщини через агітацію Сіярто на виборах

Міністерство закликало угорську сторону поважати законодавство України.

Україна вручила ноту протесту послу Угорщини через агітацію Сіярто на виборах
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС.

"Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Міністерство закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.

"Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

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