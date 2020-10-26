Україна вручила ноту протесту послу Угорщини через агітацію Сіярто на виборах

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС.

"Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Міністерство закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.

"Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".