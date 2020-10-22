ВАСК не зміг обрати запобіжні заходи суддям ОАСК, бо вони не з'явилися на засідання

Засідання Вищого антикорупційного суду з розгляду клопотань прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро щодо обрання голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та одному з суддів Ігорю Погрібніченку не відбулося, оскільки на нього не з'явилися підозрювані та їхні захисники.

Про це повідомила пресслужба САП.

"22 жовтня 2020 року у ВАКС заплановано судове засідання з розгляду клопотань про обрання голові та одному з суддів ОАСК, підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 КК України та ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України відповідно, запобіжних заходів у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.

Однак, зазначили у САП, засідання не відбулося через неявку підозрюваних та адвокатів. Тому розгляд клопотань було перенесено на 09:00 і 13:00 28 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Наразі слідство у справі триває.