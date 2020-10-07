ВАКС заявив про тиск на суддів у справі про заволодіння коштами "Енергоатому"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду звернулася до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора щодо втручання у діяльність суддів учасниками справи про завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Захисники обвинувачених у зазначеній справі систематично зверталися до суду із очевидно безпідставними заявами та клопотаннями з метою перешкоджання здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у засобах масової інформації до вирішення справи у зв'язку із її розглядом. Один із адвокатів ще до завершення розгляду справи стверджує про порушення суддями права на захист та ініціює питання щодо притягнення суддів до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заключним кроком, який переконав суддів у погодженому втручанні, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де зазвичай паркує автомобіль головуюча у справі.

Цю подію ВАКС розцінює як спробу втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямованого на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків.

У ВАКС повідомляють, що під час судового провадження окремі учасники з боку захисту заявили загалом 11 відводів суддям із колегії суддів. Також згадується про порушення адвокатами порядку судового засідання, ігнорування зауважень головуючої судді, спробу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності ще до завершення судового провадження та критику суддів у засобах масової інформації із звинуваченнями в упередженості й політизованості.

"З огляду на всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у цій справі, як втручання у діяльність суддів", - наголошують у суді.

Раніше у ВАКС повідомили про вибух у внутрішньому дворі суду, в результаті якого було пошкоджено фасад будівлі. Цю подію ВАКС розцінив як факт втручання у діяльність із здійснення правосуддя способом, небезпечним для життя і здоров'я, спрямованого на перешкоджання виконанню суддями ВАКС своїх службових обов'язків.