У ЦВК припускають, що другий тур виборів мерів може відбутися у грудні

"Другий тур можуть призначити швидко, якщо будуть готові його проводити".

Центральна виборча комісія допускає, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, як в більшості, а в грудні у зв'язку з можливими судовими розглядами.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передають "Українські новини".

За його словами, згідно з календарним планом проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада включно, а згідно з Виборчим кодексом в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну після підписання протоколу.

"На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим більше ніхто не сказав, що ці результати НЕ будуть оскаржені. В такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд - це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня ", - сказав Дубовик.

Він також зазначив, що неможливо точно назвати дату, коли в різних містах може пройти другий тур.

"Три тижні для проведення другого туру виборів - це не аксіома. За Виборчого кодексу вибори необхідно призначити цю на неділю третього тижня, а на неділю протягом трьох тижнів ", - пояснив він.

Таким чином, теоретично вибори можуть бути призначені навіть на 1 листопада, але на практиці, на думку Дубовика, це дуже малоймовірно, як і на 8 листопада.

"Другий тур можуть призначити швидко, якщо будуть готові його проводити. Але, зрозуміло, що є розумні терміни та розумний підхід. В ідеалі може бути 15 листопада. Але це малореально. Як правило, голосування буде призначатися на 22 і 29 листопада ", - вважає він.

Дубовик пояснив, що за кожен день роботи члени комісій отримують зарплату, через що, за його думку, не зацікавлені в дуже швидкому встановленні результатів виборів.

Нагадаємо, згідно з результатами екзит-полів, швидше за все, другого туру виборів мера не буде у Харкові.Чи буде другий тур виборів мера в Києві та Дніпрі - поки не ясно. Серед міст-мільйонників другий тур виборів мера пройде у Львові та Одесі.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Відповідно до Виборчого кодексу, якщо жоден з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, мера міста з понад 75 тис. виборцями не набирає понад 50% голосів, має відбутися повторне голосування, так званий "другий тур".

21 жовтня депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді була зареєстрована постанова, що скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови.