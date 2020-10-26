​Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовим особам через агітацію на Закарпатті

Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже заборонений в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які в ході цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також було ініційовано введення заборони на в'їзд ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

"Наші партнери будуть найближчим часом детально проінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

"Не треба все зводити виключно до одного з повідомленням в Facebook мого колеги Петера Сійярто. Йдеться про угорській політиці в цілому. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України ", - додав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі і чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.