Окупанти двічі порушили перемир’я на Донбасі

Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Сьогодні, 6 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі Авдіївки окупанти застосовували стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому у відповідь вогонь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - сказано у вечірньому зведенні.

Як повідомляли, 5 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.