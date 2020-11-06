У суботу в Києві до +11, без опадів

Вночі у столиці +5...+7 градусів.

У суботу, 7 листопада, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +11...+13 градусів.

На півночі України невелика хмарність,без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +1...+13 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +11...+13 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+13 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +12...+14 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +11...+13 градусів.