НАЗК запідозрило двох суддів КСУ у недекларуванні майна

З 15 січня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки недекларування інформації у двох суддів Конституційного суду.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

“Можу сказати, що з 15 січня ми… розпочали 1006 перевірок, з них 460 закінчили. Встановили 95 фактів вчинення злочинів відповідними посадовими особами, зокрема міністрами колишнього та нинішнього уряду… А також встановили ознаки злочинів, недекларування інформації у двох суддів Конституційного суду. Щодо конкретних рішень, ми склали протоколи про адмінправопорушення стосовно 24 депутатів. Стосовно 13 з них розглянуто протоколи і притягнуто їх до відповідальності”, - сказав Олександр Новіков.

Нагадаємо, судді Конституційного Суду України, які проголосували проти рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово відмовилися від участі в його роботі.