Судді КСУ, які були проти скасування е-декларування, відмовилися від участі в засіданнях, - ЗМІ

Судді заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі КСУ через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

Судді Конституційного Суду України, які проголосували проти рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово відмовилися від участі в його роботі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді.

За словами співрозмовника агентства, у четвер на початку пленарного засідання КСУ, на якому розглядали "земельне" питання, ці судді заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

"Тому до нормалізації ситуації навколо КСУ легітимним способом вважають за неможливе розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях КС", - зазначило джерело.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата Конституційного Суду України не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

Раніше, 28 жовтня, КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. Після масового мітингу з закидуванням фаєрами та презервативами КСУ вирішив встановити ґрати на вікна та двері.