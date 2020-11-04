Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт Зеленського про розпуск КСУ

Арахамія пояснив, що сьогодні парламент йде одночасно за кількома сценаріями.

Народні депутати розглядають президентський законопроект про визнання нікчемним рішення Конституційного суду (КСУ) щодо антикорупційного законодавства та розпуск чинного складу КСУ як крайній захід, який буде використаний лише якщо знадобиться "тотальне виправлення ситуації".

Про це він розповів в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Арахамія вважає, що законопроект авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, який сьогодні розглядався на комітеті, є перехідним, але не вирішує глобально кризову ситуацію, що виникла після рішення Конституційного суду України.

"Немає і близько ніякої інтриги щодо запропонованих на комітеті законопроектів. Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроект про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проект, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не вирішує глобальну проблему", - сказав Арахамія.

На його думку, президентський законопроект чіткіше розставляє акценти і правильніше вирішує ключове завдання відновлення законності.

Арахамія також вказав, що за останні кілька днів з'явився цілий ряд законопроєктів, покликаних запобігти можливим антидержавні рішення КСУ. Серед них "процедурний шлях" по зміні пропорції голосів при прийнятті рішень КС або по зміні мінімальної квоти при прийнятті рішень.

Арахамія пояснив, що сьогодні парламент йде одночасно за кількома сценаріями.

"Повертаємо в терміновому порядку електронні декларації. Робимо політичну заяву до КСУ із закликом добровільно скласти повноваження. Це б влаштувало всіх. А також починаємо працювати над процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Втім Зеленський заявляє, що не відкликатиме законопроєкт.

У Раді також зареєстрували законопроєкт співавторства Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.