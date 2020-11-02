Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17

Нині суд є повноважним здійснювати конституційне провадження за умови в складі 17 суддів.

Народні депутати від партій "Слуга народу" та "Голос" реєструють зміни до закону про Конституційний суд.

Зокрема, у статті 10 про повноважність суду пропонується збільшити кворум з 12 до 17 суддів. Про це LB.ua повідомили джерела в партії "Голос".

"Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 17 суддів Конституційного суду, які набули повноважень", - йдеться в проєкті змін.

Наразі Конституційний суд складається з 18 суддів.

Нагадаємо, що Верховна Рада розглядатиме декілька варіантів повернення чинності деяким положенням антикорупційного законодавства, скасованим рішенням Конституційного суду.

Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, готується законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.