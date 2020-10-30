У РНБО заявили про втручання Росії у рішення КСУ

До рішення Конституційного суду щодо неконституційності деяких положень антикорупційного законодавства причетна Російська Федерація.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов, передає "РБК-Україна".

За його словами, РНБО наразі відслідковує дії групи осіб проти української державності. Данілов також зазначив, що судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням ситуації в країні.

"Ми відслідковуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в те, що в цьому брала участь країна-агресор - в мене немає сумнівів", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснив, що антикорупційне законодавство "створює передумови для неправомірного впливу на суд".

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що КСУ діяв у власних інтересах, ухвалюючи це рішення. Водночас, через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Секретар РНБО Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".

Ввечері 29 жовтня після засідання РНБО та рішення Уряду доступ відновили.