У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування

Суд вважає, що за статтею 366-1 КК можуть судити осіб, які не є учасниками правовідносин з декларування.

У Конституційному Суді заявили, що антикорупційна реформа стала вимогою суспільства, проте вона має реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

Відповідне роз'яснення опубліковано на сайті КСУ.

Зазначається, що в результаті дослідження складу злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину.

"Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та передбачуваність закону", - йдеться у поясненні.

У КСУ підсумували, що законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також було відкриті електронні декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

В ЄС заявили, що таке рішення КС ставить під загрозу безвізовий режим та може стати причиною його тимчасового скасування.

Учора Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Також президент увів у дію рішення РНБО для відновлення роботи антикорупційних органів.

Вночі президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду. Чинних судів КС мають відправити у відставку в день набрання чинності закону, якщо його ухвалить Верховна Рада.

З 9-ї ранку під КС мітингує велика кількість людей, за паркан на територію суду кидають димові шашки, мітингувальники палять фаєри.