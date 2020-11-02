У партійному чаті обговорювали, чи варто брати з собою символічні боксерські рукавички і бейсбольні бити.

Олександр Дануца, Максим Павлюк та Андрій Богданець.

Група народних депутатів від "Слуги народу" приїхала до Конституційного суду, де наразі проводять закрите засідання за поданням про тлумачення окремих положень Конституції щодо поняття землі як національного багатства.

Інформацію про те, що депутати мали намір потрапити на закрите засідання КС, LB.ua підтвердили декілька джерел у партії "Слуга народу".

У партійний чат надіслано фото трьох парламентарів, які вже прибули в суд. Це Олександр Дануца, Максим Павлюк та Андрій Богданець. Також в суд приїхав глава фракції Давид Арахамія.

Джерела підтвердили, що в партійному чаті обговорювали привезення боксерських рукавичок та бейсбольних бит до КС як символічного знаку для суддів.

У Конституційному поданні, що розглядається сьогодні КС, 46 нардепів просять офіційно розтлумачити норму Конституції щодо поняття землі як основного національного багатства.

"Виникає необхідність тлумачення поняття "земля" як об'єкту права власності українського народу та основного національного багатства, що перебуває під охороною держави", - йдеться в поданні.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" суддя Ігор Сліденко зазначив, що слухання зводиться тільки до цього тлумачення, а тлумачення землі як об'єкту права власності не є ключовим.

Водначас пресслужба КС повідомила, що на розгляді Конституційного Суду України перебуває конституційне провадження за поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу України та конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року. Зазначені справи об’єднано в одне конституційне провадження.

Розгляд конституційності закону, який скасовує дію мораторію на продаж сільськогосподарської землі, ще не відбувся.

"Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року, однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи у зв’язку з неможливістю взяти особисту участь у пленарному засіданні її розгляд відкладено. 2 листопада Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України", - зазначено на сторінці КС у Facebook.

Оновлення. Давид Арахамія у коментарі "Україна 24" зазначив, що прибув у суд, щоб поспілкуватися з його главою Тупицьким щодо "турборежиму" розгляду та ухвалення рішень.

"Я думаю, що це ангажованість якимись групами. Такої швидкості не було ніколи, що свідчить про те, що це ненормальна, незвичайна робота Конституційного суду", - заявив він.

Арахамія додав, що передбачає, що візит до суду можуть сприйняти як тиск на суд, але "ламати двері ніхто не буде", а метою є поспілкуватися.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський надіслав членам фракції "Слуга народу" аудіозвернення щодо рішення Конституційного суду про скасування низки положень антикорупційного законодавства. Повідомлення надійшло в партійний чат СН. Президент заявив, що не сумнівається, що нардепів будуть спокушати і ламати сторонні сили, навіть усередині фракції.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – заявив він.

Окрім того, присутність президента очікується сьогодні на вечірньому засіданні фракції. Володимир Зеленський виступатиме з вступним словом.