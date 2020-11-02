У Кропивницькому вибори виграв чинний мер Райкович

Чинний мер Кропивницького Андрій Райкович, який балотувався від партії "Пропозиція", вдруге виграв вибори. За нього проголосували 53,53% виборців.

Міська ТВК визнала Андрія Райковича обраним міським головою, повідомляє пресслужба міської ради Кропивницького. "Сьогодні, 2 листопада, члени міської територіальної виборчої комісії оголосили результати голосування за міського голову Кропивницького, що відбулися 25 жовтня 2020 року. Так, за діючого очільника міста Андрія Райковича проголосувало 27 тисяч 839 містян, а це 53,53 % від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться у повідомленні.

За даними ТВК, другий результат - у директора ТОВ "Цифро маркет" Артема Стрижакова (партія "Перспектива міста"). За нього проголосували 10 338 осіб.

Райкович був обраний мером Кропивницького 27 листопада 2015 року. Тоді перемогу Райковичу принесло рішення комісії, яка визнала недійсними результати на двох дільницях, де за попередніми підрахунками Стрижаков в сумі набирав 1 008 голосів, а Райкович - тільки 378. Двоє з членів виборчкому проголосували проти таких результатів виборів.