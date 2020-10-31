КСУ 3 листопада планує в закритому режимі розглянути справу щодо закону про мову

Конституційний Суд України 3 листопада планує розглянути в закритому режимі справу щодо конституційності закону про мову. Початок засідання - о 10:00.

Про це свідчить порядок денний засідання КСУ, оприлюднений на сайті суду.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається в документі.

7 липня Конституційний Суд України почав розгляд конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Нагадаємо, 25 квітня минулого року Верховна Рада з 17-ї спроби проголосувала за новий закон про забезпечення функціонування державної мови. Володіння українською мовою обов'язкове для великого кола службовців - від президента до вчителів і лікарів. Українська мова повинна використовуватися в освіті (крім дошкільних установ і шкіл з мовою навчання національних меншин) та сфері культури. На особисте життя дія закону не поширюється.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року, крім трьох прописаних у ньому пунктів.

У травні минулого року група нардепів ОПЗЖ заявила, що оскаржить закон у КС, і почала збирати для цього підписи.

У червні 2019-го Конституційний Суд отримав подання 51 народного депутата, які вимагають визнати неконституційним закон про державну мову. Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".

Депутати стверджують, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилаються на порушення під час розгляду законопроекту, зокрема про факти неперсонального голосування депутатів.