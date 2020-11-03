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Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)

Найближчим часом українець повернеться додому. 

Фото: facebook/Володимир Боровик

Звільнений за рішенням апеляційного суду в Італії нацгвардієць Віталій Марків вийшов із в'язниці Опера в Мілані.

Фото: Людмила Денiсова

Фото: Людмила Денiсова

Фото з Віталієм Марківим оприлюднив також заступник голови МВС України Антон Геращенко. 

"Перше фото Віталія Марківа на свободі після 1222 днів без свободи за жахливими і несправедливими звинуваченнями", - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що завтра вдень Віталій Марків буде вже в Україні.

Фото: Facebook.com

Фото: facebook/Володимир Боровик

В мережі з'явилось відео, на якому зафіксовані перші хвилини Марківа на свободі. Звільнений нацгвардієць також дав короткий коментар журналістам.

"Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, що справедливість існує. І моїм першим засудженням це було насамперед доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає", - сказав Марків.

Судові слухання в справі Марківа тривали три роки. Старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі в зоні бойових дій на Донбасі. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. 

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана. 

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив". 

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію. 

На сьогоднішньому засіданні Віталій ще раз нагадав, що всі обвинувачення є безпідставними, а сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. 

Під час судового засідання також виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккеллі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їхні злочини.

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