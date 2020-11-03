Суд у справі Марківа вислухав усі сторони і взяв перерву для визначення рішення

Нацгвардієць Віталій Марків виступив у суді з підсумковим словом, після чого було оголошено перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським) для визначення рішення.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть, скільки їм ще потрібно часу", - заявив голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, у разі виправдального вироку українська сторона буде задоволена.

"Тоді Віталій сідає в літак і направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати в Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - додав голова МВС.

За словами Авакова, на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккеллі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їхні злочини.

"Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб і журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, у підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священників. І все це ті самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", - розповів Аваков.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року. Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходять в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.