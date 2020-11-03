У вівторок, 3 листопада, в Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух по вул. Шевченка з Окружної.

"На з'їзді перекинувся самоскид з піском і засипав проїжджу частину. Інформація про постраждалих невідома. Рух дуже ускладнений", - інформує паблік dtp.kiev.ua.

Оновлення. В управлінні ДСНС Києва повідомили, що столичні рятувальники запобігли ймовірному займанню через витік пального, яке сталося внаслідок ДТП. За попередньою інформацією рятувальників, вантажівка перевозила сою.

"3 листопада об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті Мінського пр-ту та Кільцевої дороги, що в Оболонському районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальників 7-Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - сказано в повідомленні.

Аби запобігти можливому займанню, рятувальники провели роботи зі змивання пального з проїжджої частини дороги та відключили акумуляторну батарею від вантажівки.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, в суботу, 31 жовтня, у Києві на будівництві на вулиці Олександра Мишуги в мікрорайоні Позняки впав кран. Проїжджа частина була залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю.