Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Зранку 2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Винуватця аварії затримано, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Фото: Офіс генпрокурора

Згідно з повідомленням, прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій та пасажирка автомобіля ВАЗ померли на місці.

"Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомляють в ОГП.

Фото: Офіс генпрокурора

У структуру прокуратури Чернігівської області входить п'ять місцевих прокуратур. Керівник однієї з них - Менської - влітку 2020 року задекларував придбання автомобіля Acura TLX 2015 року випуску. Саме такий автомобіль потрапив у ДТП.