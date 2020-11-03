У Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.

Спецоперацію СБУ провела спільно зі Службою зовнішньої розвідки, інформує пресцентр спецслужби.

За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіакомпанії. Її безпосередні фігуранти працювали на стратегічному вітчизняному підприємстві.

"Тут зловмисники систематично розкрадали важливі комплектуючі: двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2, Мі-8, Мі-17 та їх модифікацій. Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

Під час обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів, які потім вивозили за кордон.