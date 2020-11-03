У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Мером Костянтинівки став Азаров
Мером Костянтинівки став Азаров
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
ГоловнаСуспільствоПодії

Авіакомпанія з Росії продавала запчастини до бойових гвинтокрилів з українського підприємства

СБУ блокувала незаконне постачання з України авіаційних комплектуючих до військової техніки.

У Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.

Спецоперацію СБУ провела спільно зі Службою зовнішньої розвідки, інформує пресцентр спецслужби.

За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіакомпанії. Її безпосередні фігуранти працювали на стратегічному вітчизняному підприємстві.

"Тут зловмисники систематично розкрадали важливі комплектуючі: двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2, Мі-8, Мі-17 та їх модифікацій. Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

Під час обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів, які потім вивозили за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також