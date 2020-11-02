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Поліція направила в суд справу про вбивство орендарем озера 7 людей на Житомирщині

З травня підозрюваний перебуває під вартою.

Фото: https://mvs.gov.ua/

Поліція Житомирської області скерувала до суду обвинувачення у вбивстві семи людей місцевим орендарем озера, яке сталося в травні. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"31 жовтня до суду направлено обвинувачення 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша. Події розгортались 22 травня на березі водойми неподалік села Новоселиці. Відтоді підозрюваний перебував під вартою, а у кримінальному провадженні було проведено понад сотні експертних досліджень", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що у ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події.

Нагадаємо, 22 травня у Попільнянському районі Житомирської області місцевий орендар озера з мисливської рушниці застрелив сімох людей. Жертвами стрілянини стали учасники АТО на Донбасі – усі семеро були добровольцями.

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