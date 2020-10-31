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На Київщині внаслідок вибуху боєприпасів загинув чоловік

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 ККУ – порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами.

Поліція Київщини розслідує факт вибуху боєприпасів, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Житель села Озера зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. При фасуванні боєприпасів стався вибух і загинув працівник. 48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.

Фото: пресслужба Національної поліції

За попередніми даними, різноробочий під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї, намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки.

Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

Фото: пресслужба Нацполіції

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому. 

Нагадаємо, з початку року Служба безпеки України вилучила зі схронів незаконних збройних формувань на Донбасі понад 137 кілограмів тротилу, пластиду і артилерійського пороху, більш ніж 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів.

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