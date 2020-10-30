Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі у п'ятницю

З початку доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Як відомо, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок двоє військовослужбовців загинули. У штабі зазначили, що українські підрозділи "надали адекватну відповідь".

Ближче до обіду на цій самій ділянці окупанти провокували ЗСУ зі стрілецької зброї. Зазначається, що неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям.

Нагадаємо, опівночі 30 жовтня російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь неподалік Водяного. В результаті загинули двоє військових, ще двох було поранено. У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Представники України у Тристоронній контактній групі розглядають обстріли з боку російських окупаційних військ як спробу зриву домовленостей про припинення вогню та ініціювали екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.