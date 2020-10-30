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У Бабиному Яру розбили пам'ятну плиту з іменами розстріляних учасників ОУН

Голова ОУН наголосив, що пам'ятну плиту буде відновлено.

У Бабиному Яру в Києві вандали розбили і облили червоною фарбою пам’ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках.

Фото: facebook.com/bogdanchervak

Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані «невідомі особи» розбили пам’ятну плиту на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках. Уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце", - написав він у фейсбуці.

Червак зазначив, що пам’ятна плита розміщена біля пам’ятного хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців - жертв Бабиного Яру. Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. "І жодного разу поліція не знаходила злочинців", - додав голова ОУН.

Червак наголосив, що пам'ятну плиту з іменами буде відновлено.

"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.

Нагадаємо, у серпні невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Керівництво музею повідомило, що через напад вандалів пам’ятник демонтували для реставрації.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою.

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