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У Києві вп’яте пройшов марш пам'яті до роковин розстрілів у Бабиному Яру

29 вересня - 79-та річниця початку розстрілів мирного населення.

Фото: Макс Трєбухов

У Києві проходить марш в пам'ять про загиблих в Бабиному Яру.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Участь у ході, яка розпочалася від кінотеатру "Київська Русь" і відбувається у столиці вп’яте, беруть кілька сотень людей.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

"Ми пройдемо пішки шлях, яким 29 та 30 вересня 1941 року пройшли на смерть євреї Києва. Це були звичайні кияни - наші рідні, близькі та їхні друзі. Серед них були люди похилого віку, жінки і діти", - йдеться в анонсі акції.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Організатори підкреслюють, що хода не має стосунку до політики.

"Щороку ми йдемо тією самою дорогою, по якій пройшли вони. Вони йшли на смерть, ми - щоб наповнити майбутні покоління розумінням цінності кожного життя", - зазначають організатори акції.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Це вже п'ятий Марш пам'яті, який проводять у Києві. 29 вересня 2020 року - 79-та річниця масового розстрілу у Бабиному Яру. Крім євреїв, там загинули жителі Києва інших національностей, військовополонені Червоної Армії і ОУН-УПА, цигани, а також душевнохворі.

Київ був окупований німцями 19 вересня 1941 року. 28 вересня 1941 року на вулицях столиці було розвішано оповіщення про те, що всі євреї повинні з'явитися в район вулиці Мельникова. 29 та 30 вересня 1941 року відбулися перші розстріли євреїв. Всього за роки окупації в Бабиному Яру було поховано за різними оцінками від 100 до 200 тис. осіб.

До 2021 року в Києві планують побудувати Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

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