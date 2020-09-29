Російський офіцер підірвався на міні на Донбасі

На Донбасі 27 вересня у результаті підриву на міні отримав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів.

Про це інформує пресцентр Міністерства оборони.

Як зазначив під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, противник продовжує втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках", - сказано в повідомленні.

Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних осель місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.

Нагадаємо, 26 вересня біля Оріхового у Луганській області на встановленому ворогом вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових.