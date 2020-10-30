Чоловік розповів, що втратив свідомість і не міг керувати автомобілем.

Поліція затримала водія джипа Land Rover, 1954 року народження, який сьогодні на Майдані незалежності збив на смерть двох пішоходів і травмував чотирьох.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сам водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і не міг керувати автомобілем.

"Громадянин Юрій Н. затриманий поліцією. У нього відбираються проби крові та сечі для перевірки факту, чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів. Тест "Драгер" на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз крові і сечі", - повідомив Геращенко.

За його словами, чоловікові буде повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожного руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб).

Геращенко наголосив, що Правила дорожнього руху України забороняють керувати транспортним засоби у хвороблівому стані, а також перебуваючих під дією лікарських препаратів.

"Якщо дійсно цей водій раніше переніс операцію і погано себе почував, - ніхто не заважав йому їздити на громадському транспорті, на таксі або користуватися послугами водія. А так через нього дві сім'ї сьогодні втратили назавжди рідних і близьких. А четверо ще здорових вранці людей змушені лікуватися", - додав заступник голови МВС.

Патрульна поліція Києва також опубліковала відео руху автомобіля. На ньому авто спочатку повільно рухається у бік Хрещатика, чепляє ще одну автівку, а потім прискорюється і вилітає у пішохідну зону.