"Це перемога справедливості": Зеленський прокоментував виправдання нацгвардійця Марківа

Він зазнаяив, що особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з очільниками Італії.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, якого апеляційний суд Мілана сьогодні виправдав у справі щодо загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Одна помилка перекладу могла призвести до руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа – це перемога справедливості … Всіх нас вітаю. Це справді свято. Справедливість має завжди торжествувати", - повідомив Зеленський.

Він зазнаяив, що особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з очільниками Італії.

Голова держави також подякував за роботу над звільненням Марківа італійській стороні, голові МВС Арсену Авакову, українським дипломатам та представникам Офісу президента.

Зеленський також додав, що очікує якнайшвидшого прибуття Марківа в Україну.

Нагадаємо, старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Судові слухання в справі Марківа тривали три роки.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь.

Сьогодні апеляційний суд присяжних Мілана повністю виправдав Марківа.