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На Донбасі в результаті обстрілу з гранатомета поранено військового

З початку доби окупанти двічі порушили домовленності про припинення вогню.

На Донбасі в результаті обстрілу з гранатомета поранено військового
Фото: Макс Левин

З початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

"На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості", - йдеться у вечірньому зведенні.

Окрім того, окупанти відкривали вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Нагадаємо, учора голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу.

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