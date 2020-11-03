Кравчук розповів, чи відкриють КПВВ в Щасті і Золотому

"Свою роботу Україна зробить обов’язково, і 10 листопада ці пункти будуть відкриті".

Голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук підтвердив намір української сторони відкрити КПВВ в Щасті і Золотому 10 листопада.

Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Так, це буде", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи є остаточним рішення про відкриття КПВВ в Щасті і Золотому 10 листопада.

"Віце-прем'єр Олексій Резніков, який займається цим питанням, поїде туди 6 листопада, і буде приймати там на місці. Були сумніви, що цього не буде… Але знову ж таки, мені сподобалося, Резніков сказав, що запрошує 6 числа всіх приїхати і будемо приймати на місці. Свою роботу Україна зробить обов’язково, і 10 листопада ці пункти будуть відкриті", - додав він.

Нагадаємо, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у форматі відеоконференції. Учасники засідання також домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Луганщині - "Золоте" та "Щастя", 10 листопада.