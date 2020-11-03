Україна направила ноту до СММ ОБСЄ через поранення бійця на Донбасі

Українські представники в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направили письмову ноту до СММ ОБСЄ у зв'язку із обстрілом українських позицій в районі Новолуганського та пораненням бійця.

Про це повідомляється на сторінці української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

За даними українських представників, військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний.

"Сьогодні, вдень противник з автоматичного гранатомета обстріляв позиції одного з наших з'єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України отримав уламкові поранення. У зв'язку із порушенням противником режиму припинення вогню, українські представники в СЦКК, направили письмову ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий обстріл також стане предметом обговорення під час наступного засідання ТКГ.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення, стан здоров’я бійця оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, окупанти відкривали вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Учора голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу.