Фото: Олександр Рудоманов

Конституційний суд на пленарному засіданні 3 листопада продовжує розгляд конституційного подання 51 народного депутата щодо Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

Під будівлею суду зібрався мітинг на підтримку мовного закону. Станом на 10 ранку в акції брали участь кількасот учасників, повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

"На думку суб'єкта подання, положення Закону є такими, що не відповідають Конституції України, яка є вираженням суверенної волі Українського народу – громадян України всіх національностей", - йдеться у поданні депутатів на сайті КС.

Зокрема, нардепи-автори подання вважають, що низка статей так званого закону про мову "порушує права громадян на використання рідної мови, обмежує доступ громадян до культурної продукції рідної мовою та створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття".

Нагадаємо, в порядкому денному КС на сьогодні, крім мовного закону, також зазначено розгляд закону про системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.