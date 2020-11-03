Голова КС Тупицький заявив, що члени НАЗК залякували суддів

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що члени Національного агентства з питань запобігання корупції залякували суддів КС.

За його словами, у партії "Слуга народу" пригрозили "вулицею" та протестами, а учасники мітингу під КС були радикально налаштовані та поставили ультиматум - якщо судді не підуть у відставку, "то вони почнуть зникати". Про це Тупицький заявив під час брифінгу, який транслював канал "Прямий".

"А до цього три працівники НАЗК увійшли в неустановлений спосіб, зламавши охорону КС, за підтримки політиків і адміністраторів, дискредитуючи КС, ходили по суду і без дозволу заходили в кабінет судді, а це елемент недоторканності. Три рази прийшли - замало. Вони прийшли додому до судді Сліденка і вибивали двері", – заявив Тупицький.

На думку Тупицького, КС "зайняв позицію не зламати систему і архітектуру антикорупційних органів"

"До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного Суду – суддів набирали ступінчато, щоб звільнення було таким, щоб суд не припиняв свою діяльність. Якщо в один момент Конституційний Суд буде недієздатним, то це може призвести до порушення територіальної цілісності. У будь-якій області з'являється можливість проголосувати за відокремлення. Для правомірності дій потрібне звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно. Інакше це може призвести до кровопролиття", – заявив він.

Нагадаємо, що народні депутати збирають підписи за відставку суддів Конституційного Суду на тлі скасування низки положень антикорупційного законодавства.

На розпуску складу суддів також наполягає президент. Він заявив, що не відкликатиме проєкт закону, що передбачає припинення повноважень усіх суддів КС, а ті, хто не брав участь у скандальному голосуванні та добровільне піде у відставку, матиме шанс переобратися.