50 нардепів звернулися до КСУ щодо ймовірної незаконності призначення членів НКРЕКП

Подання підписали нардепи від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко, а також низка депутатів "Слуги народу" та ОПЗЖ.

4 листопада до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо ймовірної незаконності призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це інформує пресслужба КСУ.

"До Конституційного Суду України 4 листопада надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указів Президента України від 29 травня 2018 року №152/2018, від 29 травня 2018 року №153/2018, від 29 травня 2018 року №154/2018, від 29 жовтня 2019 року №780/2019, від 29 жовтня 2019 року №781/2019, від 29 жовтня 2019 року №782/2019, від 29 жовтня 2019 року №783/2019, пункту 3-1 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції Закону України №2237-VIII від 07.12.2017 року, до прийняття Закону України №394-ІХ від 19.12.2019 року), пунктів 3 та 4 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» №394-ІХ від 19.12.2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нардепи вважають, що укази президента про призначення членами НКРЕКП Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди не відповідають Конституції.

Автори подання просять КСУ відкрити провадження за цим поданням і визнати його невідкладним.

Подання підписали нардепи від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко, а також низка депутатів "Слуги народу" та ОПЗЖ.

Раніше члени НКРЕКП звернулися до ДБР через тиск народних депутатів.