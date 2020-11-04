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Профільний комітет схвалив законопроєкт Зеленського про розпуск КСУ, - нардеп

Законопроєкт №3711 рекомендовано Раді проголосувати за основу без змін.

Профільний комітет схвалив законопроєкт Зеленського про розпуск КСУ, - нардеп
Ярослав Юрчишин
Фото: Макс Требухов

Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя на засіданні 4 листопада ухвалив рішення рекомендувати парламенту проголосувати президентський законопроект №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу без змін.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Нардеп наголосив, що таке рішення ухвалене після критики законопроекту з боку Венеціанської комісії, скандалів з ОАСК і КСУ.

"Президентський проєкт не тільки не вдосконалює, але й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади. Про відсутність реальної судової реформи у проєкті говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні правничі спільноти", - зазначив Юрчишин у фейсбуці.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Втім Зеленський заявляє, що не відкликатиме законопроєкт.

У Раді також зареєстрували законопроєкт співавторства Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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