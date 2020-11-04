Кабмін ліквідував Державну соціальну службу

Кабінет міністрів України ліквідував Державну соціальну службу. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 4 листопада, передає Радіо Свобода.

Правонаступницею Державної соціальної служби України стане Національна соціальна сервісна служба України.

Наприкінці жовтня уряд призначив Владислава Машкіна головою Національної соціальної сервісної служби.

За даними Мінсоцполітики, Національна соціальна сервісна служба України - новий центральний орган виконавчої влади, покликаний забезпечити «безперервність у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах завершального етапу територіально-адміністративної реформи».

Рішення про утворення Нацсоцслужби було ухвалено урядом 26 серпня.

Очікується, що апарат служби налічуватиме 120 співробітників, а також буде утворено 25 регіональних органів у обласних центрах і в Києві.