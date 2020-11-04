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Кабмін погодив звільнення голів Сумської, Івано-Франківської і Одеської ОДА

Остаточно вони позбудуться посад після підписання указів Зеленським. 

Кабмін погодив звільнення голів Сумської, Івано-Франківської і Одеської ОДА
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів погодив звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій: Сумської, Івано-Франківської та Одеської.

Відповідне рішення за проєктами указів президента було ухвалено на засіданні 4 листопада.

Максим Куций очолює Одеську ОДА з жовтня 2019 року. На момент узгодження його кандидатури він був кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Максим Куций
Фото: facebook/Максим Куций
Максим Куций

Сумську ОДА очолює Роман Грищенко - колишній військовий прокурор Харківського гарнізону. У липні 2020-го отримав догану від президента за "недоліки в роботі з підбору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій".

Глава Сумської ОДА Роман Грищенко
Фото: facebook.com Сумська ОДА
Глава Сумської ОДА Роман Грищенко

Очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зайняв цю посаду тільки у квітні 2020 року, до цього два місяці був т.в.о.

Остаточно їх буде звільнено після підписання відповідних указів президентом Володимиром Зеленським.

Рішення про кадрові зміни на своїй сторінці у Facebook прокоментував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він пояснив, що звільнення цих трьох голів ОДА пов'язано з моніторингом стану справ у регіонах. 

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він. 

Нагадаємо, що 15 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко новою головою Чернігівської обласної державної адміністрації

У вересні 2019 Анна Коваленко отримала посаду заступниці голови Офісу президента України. Вона була відповідальна на сектор безпеки.

У квітні 2020 замість Анни Коваленко заступником голови ОП став Роман Машовець. Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.

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