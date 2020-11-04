"Або готуйтесь, або вибачайте", - мовний омбудсман про іспит з української мови для претендентів на державні посади

Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує пресслужба Кабміну.

Омбудсман нагадав, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - пояснив Тарас Кремінь.

"Якщо є намір претендувати на якісь посади, або - готуйтесь, тренуйтесь, наймайте вчителів, або - вибачайте, як-то кажуть", - підкреслив мовний омбудсман.

Раніше Кремінь закликав КС проявити державницьку позицію при розгляді мовного закону.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.