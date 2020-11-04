Звільнений за рішенням Апеляційного суду в Мілані український військовий Національної гвардії Віталій Марків повернувся в Україну.

Літак з Марківим, а також українською командою, яка боролася за звільнення нацгвардійця, сів на аеродромі НГУ близько 13:30 години. Фото з борту літака LB.ua надала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Марківа, зокрема, супроводжував і голова МВС Арсен Аваков.

Оновлення. Марківа урочисто зустріли на аеродромі. Він повідомив, що цей день для нього - надзвичайна подія.

"Можливо, це найважливіша моя особиста перемога... Я собі дав обіцянку - вистою, дійду до кінця. Не тільки заради себе, а й заради усіх Героїв, котрі віддали свої життя, які доказали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує, і вона перемагає", - зазначив він.

Марків додав, що він планує і надалі служити в Національній гвардії України.

Три роки український військовий перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Фото: Людмила Денісова

Нагадаємо, що старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

На вчорашньому засіданні Віталій ще раз нагадав, що всі обвинувачення є безпідставними, а сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості.

Під час судового засідання також виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккеллі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їхні злочини.

Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа, його того самого вечора забрали з в'язниці Опера.