Верховний Суд підтримав довічне для нацгвардійця, який розстріляв своїх товаришів по службі у Дніпрі у січні 2022 року

Тоді загинули 5 осіб, ще 5 отримали поранення.

Верховний Суд залишив у селі вирок у вигляді довічного позбавлення волі для нацгвардійця, який розстріляв товаришів по службі на заводі “Південьмаш” у січні 2022 року, повідомляє Офіс генпрокурора.

Уночі 27 січня 2022 року військовослужбовець строкової служби, перебуваючи у складі варти з охорони території державного підприємства оборонно-промислового комплексу в Дніпрі, викрав зброю та відкрив стрілянину.

Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців і працівниця підприємства, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після скоєного він утік зі зброєю та військовим майном, однак був затриманий правоохоронцями.

Верховний Суд залишив без змін вирок попередніх судових інстанцій, яким військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі.

Його засуджено за: умисне вбивство та замах на вбивство кількох осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил взаємовідносин і вартової служби, незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).