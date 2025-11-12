Верховний Суд підтримав довічне для нацгвардійця, який розстріляв своїх товаришів по службі у Дніпрі у січні 2022 року

Верховний Суд залишив у селі вирок у вигляді довічного позбавлення волі для нацгвардійця, який розстріляв товаришів по службі на заводі “Південьмаш” у січні 2022 року, повідомляє Офіс генпрокурора.
Уночі 27 січня 2022 року військовослужбовець строкової служби, перебуваючи у складі варти з охорони території державного підприємства оборонно-промислового комплексу в Дніпрі, викрав зброю та відкрив стрілянину.
Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців і працівниця підприємства, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Після скоєного він утік зі зброєю та військовим майном, однак був затриманий правоохоронцями.
Комісія МВС виявила факти "позастатутних відносин" у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць влаштував стрілянину
Верховний Суд залишив без змін вирок попередніх судових інстанцій, яким військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі.
Його засуджено за: умисне вбивство та замах на вбивство кількох осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил взаємовідносин і вартової служби, незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).