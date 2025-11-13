Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Війна

​У Херсоні на російських мінах підірвалися дві швидкі

Упродовж доби російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

​У Херсоні на російських мінах підірвалися дві швидкі
Фото: З відкритих джерел

У Дніпровському районі Херсона на російських мінах-"пелюстках" підірвалися дві "швидкі". Люди у цьому випадку не постраждали, але вранці у цьому ж районі міста дрон ворога поранив чоловіка. Вчора у області від російських атак постраждали 4 людини.

Про це йдеться у повідомленнях Херсонської ОВА та начальника ОВА Олександра Прокудіна. 

Перша бригада "екстренки" наїхала на міну о 03:00, коли евакуйовувала хворого. Інша – близько 05:00 під час виїзду на виклик.Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджено колеса. 

Близько 05:30 у Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував чоловіка. 49-річного херсонця доставили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, пораненням голови та плеча. Стан постраждалого – середнього ступеня тяжкості. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Незламне, Велетенське, Янтарне, Новодмитрівка, Кізомис, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Томарине, Берислав, Золота Балка, Новоолександрівка, Червоне, Щасливе, Костромка, Осокорівка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Нововоронцовка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 
Теми: , , ,
﻿
