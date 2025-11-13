До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за четвер, 13 листопада: понад 150 боєзіткнень, бої за Покровськ, удари по Харківщині

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції проти Міндіча та Цукермана. Яким запам’ятається 1359-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 13 листопада: понад 150 боєзіткнень, бої за Покровськ, удари по Харківщині
Рятувальники ліквідують пожежу у Сумах
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 листопада відбулося 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зафіксовано 47 боєзіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 листопада – в новині.

Унаслідок російської атаки біля Богуславки на Харківщині загинули троє людей. Ворог поцілив дроном у мотоблок, написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він спочатку повідомив, що загиблих двоє. Пізніше написав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борівській громаді зросла. Один із постраждалих помер у "швидкій". Поранення виявилися надто важкими.

Президент Володимир Зеленський відвідав пункти управління бригад, що несуть оборону в Запорізькій області. Спершу він повідомив, що відвідав пункт управління 65-ої окремої механізованої бригади “Великий Луг”, яка в складі 17-го корпусу несе оборону на Оріхівському напрямку.

Президент заслухав доповіді про оперативну обстановку на цьому напрямку, активність ворога і його втрати. Окремо обговорили розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади про застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та кроки, які для цього необхідні.

Згодом Зеленський розповів, що зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська.

Президент Володимир Зеленський запровадив персональні спеціальні економічні та інші  обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, йдеться в указі № 843/2025 від 13 листопада 2025 року.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів тощо.

Санкції запроваджені на 3 роки.

Президент України заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером Міндічем з моменту оголошення розслідування щодо корупції в енергетиці: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».

Докладніше про гучне розслідування НАБУ - в матеріалі Lb.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".

За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, розслідування корупції в енергетичному секторі України демонструє, що створені антикорупційні органи функціонують.

Мерсьє також зазначив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу в Європейський Союз.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка спростував інформацію медіа про нібито обшуки в його приміщеннях, пов’язані з дружиною колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

За інформацією "Української правди", дружина ексміністра національної єдності Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи щодо будівництва у Козині під Києвом чотирьох розкішних маєтків на своєму робочому місці в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Ректор університету Володимир Бугров у коментарі LB заявив, що жодних процесуальних дій чи обшуків в Інституті філології або інших підрозділах університету не проводилося.

“Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути”, – наголосив Бугров.

13 листопада на засіданні уряду схвалили механізм виплати українцям по 1000 гривень, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, із 15 листопада по 24 грудня кожен українець зможе подати заявку у «Дії». Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року. Ці виплати, за словами глави уряду, є ключовим елементом програми «Зимова підтримка».

Кошти можна отримати, подавши заявку через «Дію» або «Укрпошту».

Докладніше – в новині.

Під час повномасштабного вторгнення українська культура перестала бути «напрямком після основних питань», а працює як зброя і як опора. На першій офлайн-дискусії CultHub (після презентації проекту в травні) спікери й гості обговорювали тему «Українська культура у світі: як ми розповідаємо про себе в розпал великої війни?»

Як тримати баланс між державними інституціями, міністерствами і незалежними культурними спільнотами, митцями; які нові виклики бачить перед собою Український інститут як головне державне представництво (складник МЗС) за кордоном; як шукати нову мову в комунікації зі світом, який «втомився від війни»; які успішні приклади об’єднання громад українців і наших однодумців у світі?

Репортаж з панельної дискусії CultHub – тут.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies