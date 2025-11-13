Головне за четвер, 13 листопада: понад 150 боєзіткнень, бої за Покровськ, удари по Харківщині

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції проти Міндіча та Цукермана. Яким запам’ятається 1359-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 листопада відбулося 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зафіксовано 47 боєзіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 листопада – в новині.

Унаслідок російської атаки біля Богуславки на Харківщині загинули троє людей. Ворог поцілив дроном у мотоблок, написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він спочатку повідомив, що загиблих двоє. Пізніше написав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борівській громаді зросла. Один із постраждалих помер у "швидкій". Поранення виявилися надто важкими.

Президент Володимир Зеленський відвідав пункти управління бригад, що несуть оборону в Запорізькій області. Спершу він повідомив, що відвідав пункт управління 65-ої окремої механізованої бригади “Великий Луг”, яка в складі 17-го корпусу несе оборону на Оріхівському напрямку.

Президент заслухав доповіді про оперативну обстановку на цьому напрямку, активність ворога і його втрати. Окремо обговорили розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади про застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та кроки, які для цього необхідні.

Згодом Зеленський розповів, що зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська.

Президент Володимир Зеленський запровадив персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, йдеться в указі № 843/2025 від 13 листопада 2025 року.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів тощо.

Санкції запроваджені на 3 роки.

Президент України заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером Міндічем з моменту оголошення розслідування щодо корупції в енергетиці: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».

Докладніше про гучне розслідування НАБУ - в матеріалі Lb.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".

За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, розслідування корупції в енергетичному секторі України демонструє, що створені антикорупційні органи функціонують.

Мерсьє також зазначив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу в Європейський Союз.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка спростував інформацію медіа про нібито обшуки в його приміщеннях, пов’язані з дружиною колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

За інформацією "Української правди", дружина ексміністра національної єдності Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи щодо будівництва у Козині під Києвом чотирьох розкішних маєтків на своєму робочому місці в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Ректор університету Володимир Бугров у коментарі LB заявив, що жодних процесуальних дій чи обшуків в Інституті філології або інших підрозділах університету не проводилося.

“Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути”, – наголосив Бугров.

13 листопада на засіданні уряду схвалили механізм виплати українцям по 1000 гривень, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, із 15 листопада по 24 грудня кожен українець зможе подати заявку у «Дії». Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року. Ці виплати, за словами глави уряду, є ключовим елементом програми «Зимова підтримка».

Кошти можна отримати, подавши заявку через «Дію» або «Укрпошту».

Докладніше – в новині.

Під час повномасштабного вторгнення українська культура перестала бути «напрямком після основних питань», а працює як зброя і як опора. На першій офлайн-дискусії CultHub (після презентації проекту в травні) спікери й гості обговорювали тему «Українська культура у світі: як ми розповідаємо про себе в розпал великої війни?»

Як тримати баланс між державними інституціями, міністерствами і незалежними культурними спільнотами, митцями; які нові виклики бачить перед собою Український інститут як головне державне представництво (складник МЗС) за кордоном; як шукати нову мову в комунікації зі світом, який «втомився від війни»; які успішні приклади об’єднання громад українців і наших однодумців у світі?

Репортаж з панельної дискусії CultHub – тут.

