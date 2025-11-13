Зеленський приїхав на пункт управління бригади, що стримує ворога на Оріхівському напрямку

Президент Володимир Зеленський відвідав пункти управління бригад, що несуть оборону в Запорізькій області. Спершу він повідомив, що відвідав пункт управління 65-ої окремої механізованої бригади “Великий Луг”, яка в складі 17-го корпусу несе оборону на Оріхівському напрямку.

Зеленський заслухав доповіді про оперативну обстановку на цьому напрямку, активність ворога і його втрати. Окремо обговорили розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади про застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та кроки, які для цього необхідні.

“Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ”, – написав він у Telegram.

Згодом Зеленський розповів, що зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська.

"Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Окремо говорили про реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми «Армія дронів.Бонус», та особливості застосування дронів «Вампір»", – сказав він.