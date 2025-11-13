Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Зеленський приїхав на пункт управління бригади, що стримує ворога на Оріхівському напрямку

Президент обговорив розвиток безпілотних підрозділів і масштабування застосування НРК. 

Зеленський на пункті управління
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський відвідав пункти управління бригад, що несуть оборону в Запорізькій області. Спершу він повідомив, що відвідав пункт управління 65-ої окремої механізованої бригади “Великий Луг”, яка в складі 17-го корпусу несе оборону на Оріхівському напрямку. 

Зеленський заслухав доповіді про оперативну обстановку на цьому напрямку, активність ворога і його втрати. Окремо обговорили розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади про застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та кроки, які для цього необхідні. 

“Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ”, – написав він у Telegram.

Згодом Зеленський розповів, що зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська.

"Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Окремо говорили про реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми «Армія дронів.Бонус», та особливості застосування дронів «Вампір»", – сказав він.

  • Запорізька область – ще одне місце, де ворог тисне на Сили оборони. Від деяких населених пунктів Запоріжжя довелося відступити задля збереження життя захисників.
  • Трьома ділянками, де ворог атакує найенергійніше, є Плавні – Малі Щербаки, де окупанти намагаються просуватися на Степногірськ з прицілом розвинути успіх вздовж шосе Е105 Степногірськ – Запоріжжя; Малинівка – Мирне в напрямку на Гуляйполе із загальним наміром просунутися на Гуляйполе – Оріхів – Запоріжжя й узяти під контроль залізничну гілку Оріхів – Комишуваха – Запоріжжя; Іскра – Новомиколаївка Донецької області з наміром просуватися вздовж шосе Н15 Донецьк – Запоріжжя. На півдні, в Запорізькі області, ворог атакує на ділянці Темирівка – Малинівка.
  • На сході Запорізької області ворог має відчутну перевагу в живій силі: на один наш батальйон наступають три-чотири ворожі, а на ділянках прориву – п'ять-шість. Більше – в матеріалі “Ситуація на Запоріжжі набагато складніша, ніж під Покровськом”. 
﻿
