Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Під час нічної атаки ворога зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях

Основний напрямок удару – місто Київ. Зокрема ворог використав під час атаки крилаті та балістичні ракети “Іскандер”, а також “Кинджали”.

Під час нічної атаки ворога зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ.  

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – “шахеди”):

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим;
  • 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. - рф);
  • 1 протикорабельну ракету “Циркон”;
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).  

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

  • 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також  падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали Повітряні сили.
