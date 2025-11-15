У ДТП загинув український правозахисник Павло Лисянський

Директору Інституту стратегічних досліджень та безпеки було 38 років.

Інститут стратегічних досліджень та безпеки повідомив про смерть внаслідок дорожньо-транспортної пригоди свого директора, відомого правозахисника Павла Лисянського.

Як пише "Інтерфакс-Україна", трагічна автотроща сталася у ніч на п'ятницю. Загиблому було лише 38 років.

Павло Лисянський народився на Луганщині в Антрациті. Був одним із співзасновників Східної правозахисної групи, досліджував зовнішньо інспірований сепаратизм, отримував міжнародні премії за свою професійну діяльність. У 2018-2020 роках працював представником Уповноваженого Президента з прав людини в Луганській і Донецькій областях.