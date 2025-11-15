Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
У ДТП загинув український правозахисник Павло Лисянський

Директору Інституту стратегічних досліджень та безпеки було 38 років.

У ДТП загинув український правозахисник Павло Лисянський
Павло Лисянський
Фото: Громадське

Інститут стратегічних досліджень та безпеки повідомив про смерть внаслідок дорожньо-транспортної пригоди свого директора, відомого правозахисника Павла Лисянського.

Як пише "Інтерфакс-Україна", трагічна автотроща сталася у ніч на п'ятницю. Загиблому було лише 38 років.

Павло Лисянський народився на Луганщині в Антрациті. Був одним із співзасновників Східної правозахисної групи, досліджував зовнішньо інспірований сепаратизм, отримував міжнародні премії за свою професійну діяльність. У 2018-2020 роках працював представником Уповноваженого Президента з прав людини в Луганській і Донецькій областях.
